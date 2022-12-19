2022/12/19 | 21:10 - المصدر: زاكروس
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مصدر الفيديو: YE7ShDmxxHs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المادة 140 .. تفاوض من سجيل والفرج في اربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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