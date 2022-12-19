2022/12/19 | 21:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | السوداني يعلق على ارتفاع الدولار : السبب وجود شركات وهمية | اخبار الثامنة 2022/12/19) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YVw5EQdxplM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | السوداني يعلق على ارتفاع الدولار : السبب وجود شركات وهمية | اخبار الثامنة 2022/12/19) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | السوداني يعلق على ارتفاع الدولار : السبب وجود شركات وهمية | اخبار الثامنة 2022/12/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).