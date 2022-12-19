المجمع الفقهي يطالب بحصر السلاح بيد الدولة

2022/12/19 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى كبير علماء المجمع الفقهي العراقي، أحمد حسن الطه، اليوم الاثنين، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.

وبحسب بيان صادر عن المجمع وتلقته (بغداد اليوم) أن "الطه شدد على ضرورة التنديد بالإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مطالباً بحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المقصرين ممن ارتكبوا جرائم إنسانية بحق المدنيين العزل".

وأضاف الطه أن "من واجبات الأمم المتحدة الحفاظ على حقوق الشعوب والعمل على إنصاف عوائل المغيبين قسراً والمختطفين وإنهاء ملفهم ومساعدة العراق في محاربة المخدرات".

وبحسب البيان "ثمن ريتشر خطاب المجمع الفقهي المعتدل وتعاونه وتواصله المستمر مع المرجعيات ومختلف المؤسسات الدينية حول محاربة الغلو والتطرف، وغيرها من الأعمال المشتركة لتعزيز التماسك المجتمعي والوطني".

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