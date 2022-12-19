عراقية تضع 4 توائم بعد ان تأخرت في الانجاب لأربع سنوات

2022/12/19 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر طبي اليوم الاثنين، بأن امرأة وضعت 4 توائم في مستشفى دهوك، بعد ان تأخرت في الانجاب لمدة 4 سنوات من زواجها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً متزوجة منذ أربع سنوات ولم ترزق بأطفال، وضعت 4 توائم في مستشفى دهوك للنسائية والتوليد"، مبينًا أن "جميعهم بحالة صحية جيدة".

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