الحكيم يعلق على افتتاح السوداني 42 مدرسة ويوجه دعوة للجميع

2022/12/19 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الاثنين،على افتتاح 42 مدرسة وفي يوم واحد من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) "إذ نبارك للجهاز التنفيذي في وزارة التربية والهيئات التدريسية وطلبتنا الأعزاء فإننا نؤكد أن هذا المنجز يمثل خطوة بناءة في الاتجاه الصحيح تبعث الأمل والتفاؤل في النفوس".

ودعا "الجميع إلى دعم برنامج الحكومة الإنمائي والخدمي بجميع فقراته ومراقبة آلياته بما يضمن حسن التنفيذ حسب التوقيتات الموضوعة ومواصلة مسيرة البناء والإعمار بما يخدم المواطن ويعزز ثقته بالدولة ومؤسساتها وبالعملية السياسية الديمقراطية بشكل عام".

وأضاف الحكيم "أملنا كبير أن يشمل البرنامج الحكومي باقي مفاصل الحياة العراقية العامة وعلى مختلف الصعد".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أفتتح صباح اليوم الاثنين، متوسطة النبلاء في مديرية تربية الكرخ الثانية، ضمن احتفالية شملت افتتاح 42 مبنى مدرسياً، في وقت واحد في عموم أقضية محافظة بغداد ونواحيها، وقد جرى إتمام 87 منها وبدأت الدراسة فيها خلال هذا العام كما أعلن عن المباشرة بتنفيذ 250 مدرسة خلال العام المقبل ضمن خطة المحافظة.

واوضح السوداني في كلمة بالمناسبة أن :"قانون الموازنة القادم سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية، وفيه صناديق فرعية تُخصص للسكن والتربية" مشيراً الى أن "العراق ما زال بحاجة إلى ثمانية آلاف مبنى مدرسي"

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