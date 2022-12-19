العراق وتركيا يبحثان ملف إنشاء وتطوير المدن الصناعية

2022/12/19 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، الاثنين، مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي إنشاء وتطوير المدن الصناعية في مدينة الموصل وتلعفر وفق القوانين العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة في بيان، إن " وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، التقـى بالسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي يرافقه رئيس مجلس الأعمال التركي وعدد من رجال الأعمال الأتراك لبحث الفرص المتاحة للتعاون الصناعي المشترك بحضور وكيل الوزارة للتخطيط أحمد الكريم ومدير عام دائرة الاستثمارات".

وأكد الوزير، على "السعي لتعزيز العلاقات الثنائية العراقية التركية بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين"، مبدياً "الاستعداد للتعاون مع الشركات التركية من خِلال إبرام عقود المُشاركة وفق القوانين العراقية المُعتمدة سواء في مجال إقامة مشاريع صناعية جديدة أو إنشاء وتطوير المُدن الصناعية في مدينة الموصل وتلعفر وفق القوانين العراقية والامتيازات والتسهيلات التي تُقدمها ومنها الإعفاءات الكُمركية للمواد الأولية".

وأشار إلى "ضرورة تعريف الجانب التركي بالفُرص الاستثمارية المُعلنة والمطروحة لدى شركات الوزارة التي تخُص الصناعات الإستراتيجية كالحديد والصلب والأدوية والأسمدة والسيارات إلى الصناعات التفصيلية التي تشمل الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلود".

مـن جهته، أشار السفير التركي إلى أنَّ "لدى بِلاده رؤية إستراتيجية فيما يخُص المُدن الصناعية بغية جعلها مثالا للعمل للشركات الاستثمارية وتوفير فُرص العمل"، مؤكداً "رغبة وسعي حكومة بِلاده للعمل في العراق بشكلٍ جاد لخلق فُرص عمل والدفع بمُستوى العلاقات والأعمال المُشتركة".وتابع البيان، أن "اللقاء تناول استعراض ومُناقشة عدد من القضايا المُشتركة والمشاريع القائمة بين البلدين والسبُل والحلول المُناسبة لإنجاح هذه المشاريع بما يُحقق المنفعة المُتبادلة للبلدين الجارين، كما تمَّ الاتفاق على إجراء الجانب التركي زيارات ميدانية إلى شركات الوزارة للاطلاع على الإمكانيات المُتاحة لهذه الشركات والفُرص والمشاريع الاستثمارية المُتوفرة لديهـا".

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