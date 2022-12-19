2022/12/19 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المجلس العربي الموحد في كركوك، الاثنين، أن تنظيم "داعش" يتواجد في أماكن نائية، فيما أشار الى أن هناك الكثير من المناطق في المحافظة لم يكتمل فيها الوضع الأمني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي في كركوك بشأن "داعش": يتواجد بأماكن نائية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس العربي في كركوك بشأن "داعش": يتواجد بأماكن نائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).