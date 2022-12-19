دولة القانون: مشكلة كركوك لن تحلها مفاوضات مكررة

2022/12/19 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، ان مشكلة كركوك قائمة ولايمكن حلها من خلال تكرار المفاوضات السابقة بين المكونات، لافتا الى ان المسألة معقدة وقد تؤدي الى تغيير التركيبة السكانية في المحافظة.

وقال راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “كركوك منطقة نفطية منذ قديم الزمان ولايمكن حل مشكلتها بسهولة على الرغم من ان الحكومة وضعتها ضمن اولوياتها في المرحلة المقبلة”.

واضاف ان “المفاوضات القائمة بين وفود من العرب والاكراد والتركمان لن تكون كفيلة بحل مشكلة النزاع على هذه المحافظة التي يسكنها عراقيون من جميع المكونات”.

وبين ان “الاتحاد الوطني كانت له رغبة بجعل كركوك من حصته لتحقيق طموحه باضافة محافظة اخرى بعد السليمانية تحت ادارته، خصوصا ان الحزب الديمقراطي له السلطة في اربيل ودهوك وبالتالي فأن الاتحاد سعى للتساوي مع الديمقراطي في الرقعة الجغرافية”.

ولفت الى ان “مسألة كركوك معقدة وقد تؤدي الى تغيير التركيبة السكانية في هذه المحافظة في حال الخوض بتفاصيلها، وبالمحصلة فأن المفاوضات ماهي الا تكرار لما حصل سابقا من دون التوصل الى حلول”.

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