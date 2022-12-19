توجه نيابي لتخفيض احتساب سعر برميل النفط دون 60 دولارا بالموازنة

2022/12/19 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، الاثنين، وجود توجه نيابي الى تخفيض احتساب سعر برميل النفط الى اقل من 60 دولار بالموانة المقبلة، فيما اشارت الى ان مجلس النواب لا يمتلك أي صلاحية بتحديد سعر صرف الدولار بالموازنة .

وقالت الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب له الصلاحية في احتساب سعر برميل النفط بالموازنة، الا انه لايمتلك صلاحية تحديد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي “.

وأضافت ان “لدى مجلس النواب مخاوف من انخفاض أسعار النفط الدولية من خلال استشارته للخبراء المعنيين”، مشيرة الى “وجود توجه نيابي الى تخفيض احتساب سعر البرميل الى اقل من 60 دولار في الموانة المقبلة ” .

وأوضحت الدليمي، ان ” تحديد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقية يتعلق بالسياسة المالية المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي وان البرلمان لايمتلك تلك الصلاحية”.

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