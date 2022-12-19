2022/12/19 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص اعلن عضو مجلس النواب زهير شهيد الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن وجود تحرك نيابي لعقد جلسة استثنائية بخصوص ارتفاع اسعار الدولار.وقال الفتلاوي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” هناك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يكشف عن تحرك نيابي لعقد جلسة استثنائية لمعرفة اسباب ارتفاع الدولار المركز الخبري الوطني.

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