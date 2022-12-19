2022/12/19 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أدانت المملكة البريطانية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي تعرض له رتل للشرطة الاتحادية العراقية في جنوب غرب كركوك.وذكرت سفارة بريطانيا في تغريدة أطلع عليها / المركز الخبري الوطني/ إنها “تدين المملكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تُساند العراق بحربه ضد “الارهاب” المركز الخبري الوطني.

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