ديالى.. قتلى وجرحى بـ

2022/12/19 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة 14 شخصاً بتعرض مسلح على سيارات مدنية في محافظة ديالى.

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