الأسطورة بيليه يوجه رسالة عاجلة للمنتخب المغربي.. ماذا طلب منهم؟

2022/12/19 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق بيليه ، أسطورة الكرة البرازيلية ،

على أحداث مونديال 2022 التي استضافتها

قطر ، وتوج المنتخب الأرجنتيني بقيادة

ليونيل ميسي باللقب على حساب فرنسا مساء

أمس في نهائي الماراثون بملعب لوسيل.



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وانتقل بي

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