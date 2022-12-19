قطر .. والزمن الحقيقي

2022/12/19 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د كاظم المقدادي

رفع اللاعب الارجنتيني ميسي الكأس

بيديه..



وهو يضع العباءة العربية على

كتفيه .





انها ..



اشارة قوية ، ومبادرة ذكية من

امير قطر ، بل هي رسالة اذكى الى العالم

الغربي ..



ساهمت وتساه

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