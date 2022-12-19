الدوري الممتاز :الكهرباء المتصدر يسقط في فخ القاسم ويخسر بهدفين لهدف واحد

2022/12/19 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق القاسم على ضيفه الكهرباء

(2-1)، في المباراة التي جرت اليوم

الاثنين، بملعب كربلاء الدولي، ضمن

الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز.

تقدم الكهرباء بهدف السبق عن طريق

مهيمن سليم في الدقيقة

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