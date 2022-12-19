2022/12/19 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الأمم المتحدة يعد المرجع إرثاً لا يضاهى بشخصيته وحكمته السيستاني يستذكر إنتصارات العراقيين ويدعو إلى إنصاف ضحايا داعش النجف – سعدون الجابري دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني ،الى مراعاة كامل العدالة في انصاف ضحايا داعش ،سيما من النازحين واللاجئين ،واستذكر الانتصار الكبير الذي حقّقه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش.[…]

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