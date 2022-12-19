2022/12/19 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يقترحون إستمارة لا تخضع للمجاملة أو التسقيط والإبتزاز طريقة تقويم المحافظين تفتقر إلى معايير علمية في قياس الأداء بغداد – قصي منذر تحفظ خبراء على طريقة الحكومة في تقويم المحافظين ، وعدوا الاستمارة مفتقرة للمعايير العلمية وغير قابلة للقياس وستخضع للعلاقات الشخصية او الابتزاز.وقال رئيس مجلس الحكماء للحوار والحوكمة موسى الموسوي في بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقة تقويم المحافظين تفتقر إلى معايير علمية في قياس الأداء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقة تقويم المحافظين تفتقر إلى معايير علمية في قياس الأداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).