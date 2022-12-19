2022/12/19 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي بغداد – ندى شوكت غيب الموت امس الاثنين نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي بعد صراع مع المرض خلال رحلة علاجية في الهند.واعلن خبر وفاته نجله مصطفى في صفحته في (فيسبوك ) قائلا(بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى جوار ربه والدي الدكتور سلام الزوبعي) موضحا (انه سيتم […]

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