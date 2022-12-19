2022/12/19 | 22:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qUyOwwALYHE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناطق وسط البصرة بلا خدمات و انظار الحكومة نحو خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناطق وسط البصرة بلا خدمات و انظار الحكومة نحو خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).