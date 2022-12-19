2022/12/19 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كتبت صحيفة سبورت الإسبانية،اليوم الاثنين، أن مبابي بصدد إعلان رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب انتهاء كأس العالم قطر 2022.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي تابعته (بغداد اليوم) إن "مبابي بصدد إعلان رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو المقبل".

وفقد منتخب فرنسا، لقب كأس العالم 2022، لصالح الأرجنتين، في المباراة النهائية التي حسمتها ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، على ستاد لوسيل.

واختتمت الصحيفة بأن " أمبابي أن يعلن قراره قبل نهاية العام بمغادرة باريس في 30 يونيو، خاصة بعد خسارة لقب كأس العالم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار صارم بشأن مستقبله.. مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار صارم بشأن مستقبله.. مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).