البرلمان يعتزم عقد جلسة استثنائية لقراءة موازنة 2023

2022/12/19 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن عزم البرلمان عقد جلسة استثنائية للمجلس لغرض بدء القراءة الاولى والثانية للموازنة، في حال أُرسِلَت من الحكومة إلى السلطة التشريعية فيما بينت أن الموازنة لا زالت موجودة في أروقة وزارة المالية ولم تُرسل إلى مجلس الوزراء لغرض تمريرها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(بغداد اليوم) إن "هناك عقبات تؤخر إرسال الموازنة، منها ولادة حكومة كاملة كاملة الصلاحيات في 27 تشرين الأول فيما ينص القانون ان ترسل الموازنة في 15 تشرين، وعليه كانت الحكومة حينها لتسيير الاعمال وهذا السبب الأول، اما السبب الثاني هو وصول اسعار النفط إلى 79 او 80 دولار تقريبا وهذا أربك الجهات التي تعد الموازنة فهي لاتعرف كم السعر الذي تضعه حاليا بالموازنة وكم القيمة الكلية لها وكم العجز فيها كلها حسابات مربكة حاليا".

وأضاف كوجر ان "دولة مثل العراق تعيش على النفط يؤثر فيها بشكل كبير ان تنزل الاسعار من 100 دولار الى رقم اقل من ذلك، وعليه نحن في اللجنة والبرلمان ننتظر وصول الموازنة لغرض مناقشتها وتمريرها حتى إذا كنا بعطلة الفصل التشريعي".

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