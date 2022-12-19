وزير الداخلية يقاضي الاعلامي حيدر الحمداني

2022/12/19 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم وزير الداخلية عبد الامير الشمري، شكوى إلى محكمة تحقيق الرصافة،ضد الاعلامي حيدر الحمداني، وذلك على خلفية طرح الحمداني قضية تضمنت "الطعن والتشهير" بحق وزير الداخلية، بحسبما تظهر عريضة الشكوى التي اطلعت عليها (بغداد اليوم).

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