شاهد بالفيديو.. وان نيوز تبث المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني

2022/12/19 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ui0i2jx4gFM

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