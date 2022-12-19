2022/12/19 | 22:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مصادر أمنية وطبية عراقية: مسلحون يقتلون 8 أشخاص على الأقل بهجوم في محافظة ديالى شمال شرق بغداد

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