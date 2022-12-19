2022/12/19 | 23:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gmseronnlq8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في معلومة غريبة .. السعداوي لـ"نفس عميق": مليون مواطن "فضائي" يتسلم مواد البطاقة التموينية !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في معلومة غريبة .. السعداوي لـ"نفس عميق": مليون مواطن "فضائي" يتسلم مواد البطاقة التموينية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).