2022/12/19 | 23:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان أمني: 8 ضحايا من عشيرة "الدليم" بهجوم قرية "البو بالي" في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/19 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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