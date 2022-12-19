تفاصيل مثيرة عن تعاون أنقرة مع داعش في الموصل.. دبلوماسي تركي يثير الجدل

2022/12/19 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

اثار القنصل التركي السابق في مدينة الموصل العراقية اوزتورك يلماز ضجة في الأوساط التركية، بعد كشفه عما وصفه بـ"تآمر بين حكومة اردوغان وتنظيم داعش الإرهابي" للاضرار بالمصالح العراقية و"سرقة النفط" من البلاد، موضحا تفاصيل تعرف لأول مرة عن التحركات التركية خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل.

القنصل السابق وخلال تصريحات لشبكة النورد مونيتر السويدية ترجمتها (بغداد اليوم)، اعلن ان "السلطات في انقرة قامت عمدا بارسال ضابط من الشرطة الخاصة التركية، بعد سحب العناصر الأمنية المسؤولة عن حماية القنصلية التركية في المدينة"، متابعا "عند تحرك إرهابي داعش نحو مبنى القنصلية، قمت بارسال المئات من الرسائل والمكالمات الى الحكومة طالبا دعما جويا لحمايتها من التنظيم، الامر الذي تم تجاهله بالكامل".

التجاهل اتى على حساب تقديم الضابط الذي وصل حديثا الى مبنى القنصلية، عروضا لتنظيم داعش الإرهابي، تضمنت تسليم أسلحة القوات المسؤولة عن حمايتها، والكادر داخل السفارة كرهائن مقابل عقد "مفاوضات" بين تنظيم داعش الإرهابي وعضو الشرطة الخاصة التابع لحكومة اردوغان، بحسب ما كشف القنصل السابق، مؤكدا "كان بإمكاننا صد تنظيم داعش لمئة يوم في حال لم تقم السلطات التركية بفعلها".

وأوضح "ما حصل في الحقيقة هو ان الحكومة التركية قامت ببيعنا للتنظيم مقابل الحصول على فرصة للتفاوض مع قادتهم، حصلوا بموجبها على النفط العراقي بأسعار رخيصة الثمن من خلال تعاون مباشر بين حكومة اردوغان والتنظيم الإرهابي"، مشددا "المنحطون في الحكومة هنا في انقرة نفذوا مؤامرة مع تنظيم داعش لسرقة أموال ونفط العراق من خلال تقديمنا كضمانات للتنظيم اثناء فترة التفاوض على تنفيذ ذلك التعاون القذر"، على حد وصفه.

تصريحات دلماز تاتي بعد محاولة اغتيال تعرض لها داخل العاصمة التركية انقرة في السابع من الشهر الحالي، حيث هاجمه عنصر محاولا "ذبحه" بعد تقديمه استقالته من وزارة الخارجية التركية، وتشكيله حزبا جديدا اعلن انه سيكشف من خلاله للعالم والشعب التركي "المؤامرات" التي نفذتها تركيا ضد العراق وسوريا وتعاونها السري مع تنظيم داعش الإرهابي.

السلطات التركية اعتقلت منفذ الهجوم وتحفظت عليه مانعة اصدار أي تصريحات تتعلق بالجهة التي دفعته لمحاولة ارتكاب جريمة اغتيال القنصل السابق، مكتفية بالإشارة الى ان المتهم اعرب عن انه "يعمل منفردا" وان فعله اتى كــ "محاولة انتقام من القنصل السابق لهجومه على المسؤولين الاتراك".

النورد مونيتر اكدت أيضا ان محاولة اغتيال القنصل السابق بعد أيام من إعلانه نيته الكشف عن تعاون انقرة مع التنظيم الإرهابي، مثلت ذات الطريقة التي يقوم بها التنظيم الإرهابي بقتل سجنائه، حيث حاول المهاجم "ذبح" القنصل داخل مكتبه في انقرة، على حد وصفها، مؤكدة نقلا عن محامي القنصل السابق اوفا باسكي، ان السلطات منعت فريق القنصل القانوني من التواصل مع المهاجم، وقامت بــ "اخفاءه" متهمة السلطات التركية بشكل غير مباشر بالتعاون مع المهاجم بهدف اغتيال يلماز.

https://nordicmonitor.com/2022/12/erdogan-engineered-turkish-consulate-hostage-crisis-in-iraq-to-tap-on-isis-oil-free-jihadists/

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