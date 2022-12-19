غرامات تغلق عشرات المحطات وتسبب أزمة وقود في البصرة

2022/12/19 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث رئيس رابطة الدفاع عن القطاع النفطي في البصرة فلاح الحمداني، عن غرامات تسببت بإغلاق عشرات محطات الوقود الاهلية في المحافظة.

وقال الحمداني، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها (بغداد اليوم): "نحن ضد الاضراب وضد اي قرار يسبب بأي ضرر بحق المواطن"، مبينا أن أزمة الوقود سببها "قرار صدر من شركة توزيع المنتجات النفطية، إذ إن هناك غرامات بحق محطات الوقود، وصل بعضها إلى ٥٠٠ مليون دينار، ويكون التسديد خلال 24 ساعة، وإثر ذلك تم اغلاق نحو 100 محطة وقود".

وتابع: "لا يستطيع أحد توفير هذا المبلغ، بفترة التسديد القليلة هذه"، مشيرا إلى أن "اغلاق المحطات سيسبب أزمة كبيرة".

وأكمل: "القرار مفاجئ، وسيضر المواطن، ونحن لا نتحمل مسؤولية"، لافتا إلى أن "شركة المنتجات النفطية لا تمتثل إلى أي جهة حكومي، أو برلمانية".

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