برقية أمنية بشأن هجوم ديالى: عشائري وليس إرهابيا

2022/12/19 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشفت برقية امنية رسمية، اليوم الاثنين، أن هجوم ديالى الذي راح ضحيته 8 أشخاص، هو "عشائري وليس إرهابيا".

وجاء في البرقية التي اطلعت عليها (بغداد اليوم) أن "مسلحين مجهولي الهوية قاموا بالتعرض على قرية البو بالي في قضاء الخالص التحويلة وجرى الرد عليهم من اهالي المنطقة

وأشارت إلى أن "عدد الشهداء 8 وهم كل من: "غازي فيصل محمد حسين الدليمي، وعباس سلام جاسم عطية الدليمي، وحميد فيصل محمد حسين الدليمي، وعلي مهدي جاسم عطية الدليمي، ووسام ستار جبار علوان الدليمي"، وامير اسماعيل رجب الدليمي، وعقيل اسماعيل رجب الدليمي، وعلي حسين جبار الدليمي".

ولفتت إلى أن الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الخالص العام هم كل من "مهند طه ياس، وعلي مناور محسن، واكرم مشرف وسام".

ونبهت البرقية على أن "الانباء الاولية الواردة من القواطع العسكرية الحادث جنائي ( عشائري) ليس من قبل تنظيم داعـش"، مشيرة إلى أن "قطعات الجيش الجيش والشرطة تنتشر حاليا في المكان".

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