ديالى.. 14 شهيداً وجريحاً بـ

2022/12/19 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستشهاد وإصابة 14 شخصاً بتعرض مسلح على سيارات مدنية في محافظة ديالى.

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