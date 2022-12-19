ستُنصب قريباً... تفاصيل مهمّة حول الكسوة الجديدة لضريح أبي الفضل العباس (عليه السلام)

2022/12/19 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعداداتٌ موسّعة تُجرى لنصب الكسوة

الجديدة لضريح المولى أبي الفضل العباس

(عليه السلام) التي اكتمل العمل بها قبل

أيّام، بعد جهودٍ استمرّت لثلاث سنواتٍ

في دول مصر ولبنان وسوريا وفرنسا

والكويت.

وقال ر

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