واشنطن تعتبر الاتفاق في مؤتمر كوب15

2022/12/19 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الخارجية الأميركية، الاثنين، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف "كوب15" بمونتريال، معتبرة أنه "نقطة تحول" للتنوع البيولوجي.

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