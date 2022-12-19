قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف قرية بمحافظة ديالى العراقية

2022/12/19 | 23:47 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مسلحون مجهولون عدة مركبات مدنية في قرية البو بالي (فرانس برس)

قُتل 6 مدنيين وجرح 8 آخرون، مساء اليوم الاثنين، في هجوم مسلح شمال شرقي محافظة ديالى، شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، وسط ترجيحات بأن يكون تنظيم "داعش" الإرهابي وراء الهجوم.

يأتي الهجوم بعد يوم واحد من تفجير لعناصر "داعش" بعبوة ناسفة أوقع عدداً من القتلى والجرحى من الأمن العراقي بينهم ضابط، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالات أنباء عراقية محلية، فإن مسلحين مجهولين هاجموا، بأسلحة رشاشة عدة مركبات مدنية في قرية البو بالي بمنطقة التحويلة، بقضاء الخالص، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين، مرجحة أن يكون منفذو الهجوم من عناصر "داعش".

#العراق7 شهداء و 5 جرحى حصيلة أولية للهجوم الإرهابي على منطقة البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.



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— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa9g4g9j5t) December 19, 2022

ولم يصدر عن الجهات الأمنية الرسمية حتى الآن أي توضيح حول الهجوم.

إجراءات أمنية جديدة في محافظة كركوك

وحول هجوم كركوك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية في المحافظة.



وقال المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة العمليات المشتركة اتخذت جملة من القرارات بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له قوات الشرطة الاتحادية أمس الأحد، في أطراف ناحية الرياض".

وتضمنت الإجراءات، بحسب الخفاجي، إعادة تقييم الخطط الأمنية في المناطق التي تشهد نشاطات للعصابات الإرهابية، وتقييم موقف القوات الأمنية، وتفعيل الجهد الاستخباراتي، إضافة إلى إعادة انتشار القوات الأمنية في تلك المناطق.

وشددت القوات العراقية، أخيراً، عمل الجهد الاستخباري، للحصول على معلومات ترصد تحركات تنظيم "داعش" في محافظات البلاد، كما اعتمدت على الطيران، لتنفيذ ضربات سريعة، فضلاً عن عمليات التمشيط المتواصلة التي تنفذها قوات الجيش، بحسب المعلومات المتوفرة لديها.

وتنفذ القوات العراقية منذ أسابيع عدة سلسلة عمليات أمنية وعسكرية نوعية في مناطق شمال وغربي البلاد، تستهدف جيوب وخلايا تنظيم "داعش"، وسط إجراءات متصاعدة على مستوى سد الثغرات الحدودية مع سورية التي تقول بغداد إنها المصدر الأول في تسلل الإرهابيين إلى العراق.

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