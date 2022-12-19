“تسليب المنافذ”.. تحرك حكومي لضبط الملف

2022/12/19 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، ان الحكومة الجديدة تعمل على فتح ملف الخروقات في منافذ إقليم كردستان، مضيفا ان المنافذ الوهمية هي بمثابة “تسليب” بطريقة اخرى.

وقال عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “من ضمن الملفات الجاري التباحث حولها هو ملف خروقات تسليم عائدات جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان”، مشيرا الى ان “الإقليم له حقوق وعليه واجبات يجب ان يلتزم بها مع الحكومة المركزية وبحسب ما نصت عليه القوانين”.

وتابع، ان “الحكومة الحالية لن تسمح لإقليم كردستان بأن ينال مبتغاه خارج اطار القانون والدستور بالنظر الى ان الإقليم هو جزء من الحكومة المركزية”، لافتا الى ان “المنافذ الوهمية هي بمثابة قطع طرق (تسليب) بطريقة أخرى”.

وبين ان “الحكومة الجديدة اخذت على عاتقها مكافحة جميع الملفات الفاسدة التي لم يسيطر عليها في الفترة السابقة”.

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