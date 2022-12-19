2022/12/19 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم الاثنين، السبب الاساس وراء جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية بشان اسعار صرف الدولار، فيما أكد أن ازمة الصرف تسببت بخلق مشاكل محلية عديدة للشعب العراقي.

وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الجلسة البرلمانية الاستثنائية بخصوص ارتفاع أسعار صرف الدولار التي طالبنا بها عبر جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب، جاءت لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الارتفاع ومحاولة الوصول الى حلول واقعية”.

وأضاف: “باعتبارنا ممثلين عن الشعب والذي من حقه ان يطالب ممثليه بالضغط على الحكومة لحل مشاكلهم لاسيما ان ازمة ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تعد من ابرز المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلد في القوت الحالي”.

واوضح عضو مجلس النواب، أن “زيادة أسعار الصرف تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياطية والعلاجات وتأثرت به جميع نواحي البلد”، مؤكدا أنه “لابد ان تكون هناك وقفة جادة تجاه هذا الملف والضغط على الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الازمة التي يمر المجتمع العراقي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يكشف سبب جمع تواقيع لعقد جلسة الدولار الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يكشف سبب جمع تواقيع لعقد جلسة الدولار الاستثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).