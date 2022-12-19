2022/12/19 | 23:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف: ستستضيف المملكة الأردنية الهاشمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية بالعشرين من شهر كانون الأول لعام 2022 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات/البحر الميت.سينعقد المؤتمر للتأكيد على دعم الدول المشاركة للعراق في عدة ملفات وهي: سيادة العراق وأمنه واستقراره ودعم العملية السياسية والمسيرة الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار […]

ظهرت المقالة خارجية العراق تكشف تفاصيل مؤتمر “بغداد 2”..



هذه الملفات التي سيبحثها أولاً على ايرث نيوز.

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