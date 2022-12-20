2022/12/20 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0QCkVliclIU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن ينقل اخر مستجدات الهجـ،ـوم الإرهـ،ـابي على قرية "البو بالي" من امام مستشفى الخالص) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن ينقل اخر مستجدات الهجـ،ـوم الإرهـ،ـابي على قرية "البو بالي" من امام مستشفى الخالص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).