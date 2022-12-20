مرصد الأزمات الدولي:

2022/12/20 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر مرصد الازمات الدولية اليوم الاثنين، من "تصعيد" محتمل وقوعه في بغداد نتيجة لاستمرار التظاهرات قرب وزارة المالية العراقية.

وأورد المرصد في اخطاره الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان السلطات العراقية "من المتوقع ان تتخذ إجراءات امنية اكثر شدة في داخل العاصمة بغداد ومقتربات وزارة المالية العراقية عقب اشتباكات مع المتظاهرين"، مؤكدة "عدم وقوع إصابات حتى اللحظة".

وتابعت "تعرضت شوارع العاصمة الى قطوعات من المتوقع ان تستمر خلال الأيام المقبلة، تلك القطوعات اثرت على حركة النقل والمرور داخل العاصمة بشكل كبير".

يشار الى ان متظاهرين من المتعاقدين المحليين تجمهروا امام مقر وزارة المالية مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم لموظفي الدولة، الامر الذي قاد الى صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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