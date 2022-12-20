شاهد بالفيديو.. القضاء العراقي يلاحق النائب سجاد سالم.. ما هو السبب ؟! | تقرير

2022/12/20 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SxyHyuETldY

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