2022/12/20 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركة‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬مع‭ ‬تمثيل‭ ‬إسلامي‭ ‬وأوربي‭ ‬ومنظمات‭ ‬اقليمية طهران‭ – ‬عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ ينعقد‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بمنطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬مؤتمر‭ ‬بغداد‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭.‬وتستضيف‭ ‬عمان‭ ‬المؤتمر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬آب‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وبدعوة‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنمية‭ ‬والأمن‭ ‬والشراكات‭ ‬تتصدر‭ ‬قمة‭ ‬الأردن‭..‬وإيران‭:‬فرصة‭ ‬لتحريك‭ ‬مباحثات‭ ‬النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنمية‭ ‬والأمن‭ ‬والشراكات‭ ‬تتصدر‭ ‬قمة‭ ‬الأردن‭..‬وإيران‭:‬فرصة‭ ‬لتحريك‭ ‬مباحثات‭ ‬النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).