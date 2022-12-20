2022/12/20 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشاركة 11 دولة مع تمثيل إسلامي وأوربي ومنظمات اقليمية طهران – عمان- الزمان ينعقد في الأردن، يوم الثلاثاء، بمنطقة البحر الميت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.
وتستضيف عمان المؤتمر بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر آب عام 2021 في بغداد، وبدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنمية والأمن والشراكات تتصدر قمة الأردن..وإيران:فرصة لتحريك مباحثات النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتستضيف عمان المؤتمر بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر آب عام 2021 في بغداد، وبدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنمية والأمن والشراكات تتصدر قمة الأردن..وإيران:فرصة لتحريك مباحثات النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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