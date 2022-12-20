2022/12/20 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام كانت مراكز قوى في العالم تمنّي نفسها أن يجوب اللاعب الأشهر ميسي ملاعب مونديال قطر برايات الشاذين جنسياً وشعارات أخرى أدمنتها الحملات العدائية في الشهور الأخيرة، فظهر النجم الارجنتيني مرتدياً العباءة العربية، التي ألبسه إياها أمير قطر، في اللقطة الأهم التي لا تفارق عيون البشر على الكوكب، تلك لحظة منح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العباءة العربية..الهدف الذهبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العباءة العربية..الهدف الذهبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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