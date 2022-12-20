العباءة‭ ‬العربية‭..‬الهدف‭ ‬الذهبي

2022/12/20 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ‭ ‬كانت‭ ‬مراكز‭ ‬قوى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تمنّي‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬يجوب‭ ‬اللاعب‭ ‬الأشهر‭ ‬ميسي‭ ‬ملاعب‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬برايات‭ ‬الشاذين‭ ‬جنسياً‭ ‬وشعارات‭ ‬أخرى‭ ‬أدمنتها‭ ‬الحملات‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فظهر‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬مرتدياً‭ ‬العباءة‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬ألبسه‭ ‬إياها‭ ‬أمير‭ ‬قطر،‭ ‬في‭ ‬اللقطة‭ ‬الأهم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفارق‭ ‬عيون‭ ‬البشر‭ ‬على‭ ‬الكوكب،‭ ‬تلك‭ ‬لحظة‭ ‬منح‭ […]

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