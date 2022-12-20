البنك المركزي العراقي يطلق إجراءات السيطرة وتحرك نيابي لجلسة ضبط صرف الدولار

2022/12/20 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال أطلق‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي،‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬العاجلة‭ ‬لتحسين‭ ‬أداء‭ ‬المعاملات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدولار‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدولار‭ ‬مقابل‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭.‬ وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬بعد‭ ‬فقدان‭ ‬الامل‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الى‭ ‬ماكان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ .‬ في‭ ‬حين‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬نيابية‭ ‬لعقد‭ […]

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