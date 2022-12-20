2022/12/20 | 00:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، ان ماتبقى من داعش فلول مختبئة بمناطق جغرافية وعرة.وقال رسول في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري الوطني/ ان”القوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يحي رسول: المناطق غير الممسوكة امنياً تتيح لداعش حرية الحركة المركز الخبري الوطني.

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