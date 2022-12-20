2022/12/20 | 00:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو مجلس النواب ارشد الصالحي ، اليوم الاثنين، ان شهداء ناحية الرياض هم من ابناء سكنة بغداد ونينوى وصلاح الدين وذي قار وبابل.وقال الصالحي في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن كركوك: فصائل معارضة ايرانية كردية تسببت باعتداء ضد القوات الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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