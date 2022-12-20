2022/12/20 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الرئيس التنفيذي ومالك منصة تويتر إيلون ماسك، الاثنين 12/19/2022، الاستقالة...

ظهرت المقالة ماسك يستقيل من رئاسة مجلس إدارة تويتر أولاً على المسلة.

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