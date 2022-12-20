هجوم مسلح يؤدي الى استشهاد وإصابة 14 شخصاً في ديالى

2022/12/20 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: استشهد وأصيب 14 شخصاً في هجوم مسلح بمحافظة ديالى، الاثنين 12/19/2022،...

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