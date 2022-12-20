ناصر الخليفي: أشعر بمشاعر مختلطة بعد فوز ميسي وخسارة مبابي

2022/12/20 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يشعر بـ"مشاعر مختلطة" بعد خسارة كيليان مبابي وفوز ليونيل ميسي بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مشيرا إلى أن هذا المونديال "يعد النسخة الأفضل في التاريخ".

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