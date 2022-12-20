2022/12/20 | 00:48 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف مستشفى Casey House في تورونتو الآن استنشاق المخدرات إلى قائمة الخدمات التي يقدمها من خلال خدمة الاستهلاك الخاضعة للإشراف.افتتحت حجرة الاستنشاق الجديدة بالمستشفى الشهر الماضي وهي متاحة حاليا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، يوميا لجميع عملاء Casey House المسجلين.تأتي هذه الخدمة الجديدة في الوقت الذي تتعامل فيه تورونتو مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أول مستشفى في تورونتو يسمح باستنشاق المخدرات شبكة القيقب الدولية.

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