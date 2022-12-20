شاهد بالفيديو.. عرقلة الافتتاح وسبب الهجوم على مطار كركوك

2022/12/20 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n_CQOrVEc8A

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