2022/12/20 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qJRVtkqp80U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خليجي ٢٥ البصراوي يقترب.. والجماهير تترقب الحدث المهم | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خليجي ٢٥ البصراوي يقترب.. والجماهير تترقب الحدث المهم | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).